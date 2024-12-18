جروس يطلب من "لبيب" منحه الصلاحيات الكاملة داخل الفريق الأبيض

اتخذ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قرارات صارمه، يسعى من خلالها إعاة التوازن داخل الفريق الأبيض.

وطلب جروس من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، منحه الصلاحيات الكاملة في كافة الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالفريق.



طلبات جروس

كما بحث جروس مع لبيب منع أي شخص خارج منظومة الجهاز الفني من حضور التدريبات، إلا بالتنسيق معه بشكل مسبق.

وفيما يخص منصب مدير الكرة الذى يتولاه عبدالواحد السيد، فإن جروس لا يميل لوجود هذا المنصب، ضمن طاقم العمل منذ ولايته الأولى.

فيما عاد حازم إمام لمنصب نائب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، بعدما عمل مدربا مساعدا في مباراة المصري الماضية بالجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية، إلى جانب أمير عزمي المدرب العام وعماد المندوه مدرب حراس المرمى وتحت قيادة أحمد مجدى.

وضم جروس لجهازه المعاون كل من عزمي والمندوه للجهاز الفني الجديد.

