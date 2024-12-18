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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع المياه عن عدد من مناطق الإسكندرية لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه في
انقطاع المياه في الإسكندرية
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، انقطاع مؤقت للمياه في منطقة غرب مت الدخيلة وحتى الكيلو 21، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ لخط المياه الناقل لهذه المنطقة، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر.

و أوضحت الشركة، أنه  حدث كسر مفاجئ منذ قليل بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم، نتيجة أعمال الحفر الحاصة بالشركة السويدي لكابلات الكهرباء، في طريق إسكندرية مطروح أمام الأمن المركزي بالدخيلة، مما سيؤدي إلى ضعف و انقطاع المياه بداية من منطقة الدخيلة وحتى الكيلو 21.

ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة خلال 6 ساعات القادمة، وسوف تعود المياه بالضغط الطبيعي لها فور الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة لهذا الهط الناقل.

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