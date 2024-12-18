نائب محافظ الدقهلية يستعرض الجهود المبذولة في رفع كفاءة المنطقة الصناعية

استمع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم لعرض حول عدد من الموضوعات التي كان قد كلف بها الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة .

واستعرض الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ جهود أجهزة المحافظة المبذولة خلال الفترة الماضية في المنطقة الصناعية وتطوير مدينة جمصه، وقد وجه له المحافظ الشكر على دوره المتميز في التنسيق والتعاون مع جامعة المنصورة ومشاركتها للمحافظة في العديد من المجالات منها وضع تصميمات انشائية للمشايات والممرات على شاطيء مدينة جمصه بالتعاون المثمر مع هيئة العمليات العسكرية،وكذلك الجهود المبذولة في الاعداد لاستثمار 17 قطعة أرض بمدينة جمصه ،والإعداد لطرح كراسات الشروط لاستثمارها مشيرا إلى أن محافظ الدقهلية يؤكد في هذا الشأن أننا نسلك الطرق القانونية فيما يتعلق بطرح هذه الاراضي للإستثمار من خلال حق الانتفاع.

وأوضح نائب المحافظ أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد اتخذ خطوات جادة بشأن المنطقة الصناعية حيث تم تعيين رئيس جهاز جديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية وفريق عمل معه، مؤكدا أن المنطقة الصناعية هي أولوية أولى، كما أمر السيد المحافظ بتدشين شركة نظافة خاصة بالمنطقة الصناعية واتخاذ اجراءات لدعم منظومة الأمن من خلال انشاء غرفة تحكم وكاميرات مراقبة وبوابات الكترونية وكان لهذه الخطوات مردود ايجابي لدى المستثمريين، كما استعرض جهود المحافظة في ملف قش الأرز هذا الموسم والتي كان لها التأثير الكبير في التصدي لظاهرة حرق قش الأرز ووجه الشكر لجميع الأجهزة المشاركة في هذا الملف في المقدمة رؤساء المراكز بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

ومن جهته استعرض اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة الجهود المبذولة بشأن تنفيذ القانون 54 لسنة 2019 لتراخيص المحال العامة والتأكيد على ضرورة تكثيف المرور من قبل لجان الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والوحدات القروية على المحلات كل في نطاقه لدفع العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة وتشجيع أصحاب المحال للانتهاء من تراخيص محالهم لتجنب المسائلة القانونية والمخالفات.

كذلك استعرض جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والوحدات القروية في العمل بملف التصالح والتأكيد على أن تبقى الدقهلية في مقدمة المحافظات في نسب انجاز ملفات التصالح والانتهاء منها وتسليم النماذج لأصحابها.

يذكر أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنيين والقيادات الأمنية.