السيسي: العلاقات بين مصر وإندونيسيا تتسم بالاستقرار والاحترام المتبادل

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بكونها أول دولة تعترف بإندونيسيا وتقيم معها علاقات دبلوماسية.



وأشار الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إلى العلاقات الراسخة بين البلدين التي اتسمت بالاستقرار والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق.



وشدد السيسي، على أهمية هذه الزيارة باعتبارها الأولى لرئيس إندونيسي منذ عشر سنوات، ومرحبًا بها بكل تقدير يليق بمكانة إندونيسيا.



وأوضح الرئيس المصري، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة، وذلك في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية.



وذكر، أن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى التي يشرف عليها رئيسا البلدين تسهم في متابعة التطورات وتعزيز التعاون من خلال الزيارات المتبادلة والملفات المشتركة التي يتم بحثها لتحقيق المصالح المتبادلة.