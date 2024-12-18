لقاءات توعوية ومسابقات للأطفال ضمن أنشطة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة بالدقهلية.. صور

شهدت مساكن كوبري سندوب بمركز المنصورة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة، بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات" بمحافظة الدقهلية، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "الموروثات الثقافية لتنظيم الأسرة وأثرها علي الزيادة السكانية"، تحدثت خلاله نجوى الدماصي، مستشار المرأة بالدقهلية، عن تأثير العادات والتقاليد الخاطئة، كزواج القاصرات وتفضيل الذكور على الإناث، على تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، موضحة انعكاسات هذه المشكلة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كارتفاع معدلات البطالة وصعوبة توفير السكن المناسب.



وأوضحت "الدماصي" أن مشكلة الزيادة السكانية تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدة على ضرورة تغيير العادات السلبية، وتكثيف حملات التوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.



كما شهدت الأنشطة المقدمة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية، برئاسة د. عاطف خاطر، محاضرة توعية بعنوان "أهمية التغذية السليمة للأطفال"، أوضح خلالها الكاتب عبد الناصر الجوهري، الفرق بين الغذاء الصحي وغير الصحي، مشيرا إلى ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وذلك لدعم النمو البدني والعقلي والتغلب على المشكلات الصحية التي يواجهها بعض الأطفال.



اشتمل اليوم أيضا على أنشطة فنية وترفيهية، شملت فقرة رسم على الوجه قدمها الفنان محمد حسني، وعرض مسرح عرائس للفنان وليد السبروت، وذلك وسط تفاعل كبير من الأطفال.



واختتمت الفعاليات بمسابقة ثقافية، وتوزيع جوائز على الفائزين، ونفذت فعاليات المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.



