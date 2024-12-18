نقابة البترول تنظم ندوة حول " تنمية قدرات ذوي الهمم للاندماج في قطاعات العمل"

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة بعنوان " تنمية قدرات ذوي الهمم علي الاندماج في قطاعات العمل المختلفة"، للعاملين من ذوي الهمم بقطاع البترول، وذلك بمقر النقابة بحدائق القبة.

قال عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن النقابة حريصة علي نشر ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص، واهتمامها بذوي الإعاقة، وتسعى دائما الى تقديم كل الدعم لهم ، مشيرًا أن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات ويحققون الكثير من الإنجازات ، مؤكدا أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما خاصا بذوى الهمم و القدرات الخاصة و أهمية دمجهم بقطاعات الدولة المصرية فهم جزءا هاما و مؤثرا بالمجتمع المصرى .

كما صرح المحاسب عباس صابر بإتخاذ المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول قرارا بإنشاء أمانة متخصصة بذوى الهمم بالنقابة تضم افرادا من كافة شركات قطاع البترول و تكون قناة اتصال مباشرة مع المجلس التنفيذى للنقابة لدعم ذوى الهمم.

واكدت عايدة محى الدين، الأمين العام لنقابة البترول، ان وزارة البترول، بقيادة المهندس كريم بدوى، تقوم بدور كبير لدعم ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل متاحة للجميع سواء داخل قطاع العمل او خارج نطاق العمل إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم وإشراكهم في مختلف الأنشطة التي يتم تنظميها علي مستوي قطاع البترول، والتي تساهم في تنمية شخصياتهم وتؤهلهم لسوق العمل و أن نقابة البترول ستقوم بعقد سلسلة من تلك الندوات والتى تسهم تنمية مهارات و إمكانيات الزملاء من أصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول إحياءا لمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم من أجل تمكينهم لمستقبل شامل وأفضل، جاءت الندوة بحضور احمد مبارك، نائب رئيس النقابة وحسام فاروق نائب رئيس النقابة، صبري عبد العزيز نائب رئيس النقابة، المهندس احمد نسيم نائب رئيس النقابه، محمد يسري نائب رئيس النقابة ، علي حسن امين الصندوق المساعد و امين التثقيف والتدريب، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي، احمد الجوهري امين الشباب، وعلاء ذكي، امين العضويه،و محمد صلاح عضو المجلس التنفيذي، و عددا كبيرا من الزملاء ذوي الهمم بالشركات بقطاع البترول.

تناولت الندوة عددا من المحاضرات حاضر فيها الدكتور طارق العزالي، محاضر الضغوط النفسيه واستشاري التنمية البشرية واخصائي تعديل السلوك وتنمية مهارات وتأهيل حالات الاعاقات الحركية والحسيه، ندوة بعنوان التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الهمم، كما تناولت المحاضرة الثانية، ندوة بعنوان تمكين وإدماج ذوي الهمم في بيئة العمل، حاضر فيها الدكتور طارق مصطفى، خبير علاقات العمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومدير عام منطقة القاهرة الكبرى للثقافة العمالية، جائت المحاضرات بترجمة لغة الإشارة، للدكتور هشام محمد، مترجم للغة الاشارة بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة .