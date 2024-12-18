الرئيس الصيني يشيد بقيادة هو يات سينج لمنطقة ماكاو وتنفيذ مبدأ دولة واحدة ونظامان

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، بالجهود التي بذلها الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو هو يات سينج خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية المتنوعة وتطوير الأوضاع وتحقيق الرخاء والاستقرار.

وقال شي حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية إنه تحت قيادة هو، نفذت حكومة ماكاو مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل كامل ودقيق كما حافظت على السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية للمنطقة وعملت على توحيد كافة القطاعات في المجتمع وتغلبت على التحديات الخطيرة التي واجهتها بسبب جائحة "كوفيد-19".

من جانبه، أعرب هو عن شكره للرئيس الصيني والحكومة المركزية على ثقتهم ودعمهم له خلال السنوات الماضية كما تعهد بدعم الحكومة الجديدة ومواصلة المساهمة في تنمية ماكاو والبلاد.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد وصل قبل ساعات إلى ماكاو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وتأتي بالتزامن مع مرور 25 عاما على حكم بكين للمنطقة.

ومن المقرر أن يحضر شي حفل تنصيب الرئيس التنفيذي الجديد لمنطقة ماكاو سام هو فايو الذي تم انتخابه في شهر أكتوبر الماضي.

وتقع ماكاو على الساحل الجنوبي للصين وقد عادت إلى الحكم الصيني في 20 ديسمبر 1999 تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان" مثل هونج كونج.