"المنشاوى" يستقبل محافظ أسيوط لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ١٨ من ديسمبر، بمكتبه، اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في الجوانب الانتاجية بالمجتمع الأسيوطي، وذلك بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي مستهل اللقاء؛ رحّب الدكتور أحمد المنشاوي؛ باللواء الدكتور هشام أبوالنصر، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل ما لديها من خبرات وإمكانيات علمية وبحثية؛ لدعم جهود المحافظة في البناء والتنمية، معربًا عن ترحيبه بفتح أطر جديدة للتعاون العلمي والبحثي المشترك بين المحافظة والجامعة، في العديد من المجالات التنموية التي تخدم المجتمع، وتحدث تغيير ملموس يشعر به المواطن.

وأعرب رئيس الجامعة؛ عن بالغ تقديره للدور البارز الذي يقوم به اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة في مختلف نواحي الحياة، مثمنًا توجه محافظة أسيوط نحو دعم ونشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ومن جانبه؛ أكد اللواء الدكتور هشام ابوالنصر؛ أن جامعة أسيوط لها بصمة واضحة في المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، كما لها دور محوري وفعّال في تقديم خدمات طبية متفردة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التي تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية ونماذج طبية تدعو للفخر تقدم خدمات صحية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.