غدًا.. نويرة تتغنى بأعمال فيروز وحليم بأوبرا الإسكندرية

تواصل وزارة الثقافة المصرية رحلتها للاحتفاء بقامات الإبداع من خلال دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد التى تنظم حفلاً لأعمال كلاً من عبد الحليم حافظ و فيروز وتحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس ١٩ ديسمبر على مسرح سيد درويش (أوبرا الأسكندرية ).

يتضمن البرنامج باقة من أروع اغانى جارة القمر والعندليب منها " سألونى الناس ، كيفك إنت ، سكن الليل ، كنا نتلاقى من عشية ، يا خلى القلب و موعود .. أداء الفنانين أميرة أحمد ، عبير أمين ، محمد حسن ، حسام حسنى ،كنزى والواعدة مايا ناصف .

يشار إلى أن دار الأوبرا أعدت فعاليات متنوعة ومميزة على مدار موسمها الفنى 2024 - 2025 للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء وإحياء ذكرى الراحلين منهم تقام على كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية و دمنهور .