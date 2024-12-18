تعزيز الأعمال الزراعية ينظم لقاءً لمسئولي الجمعيات للتوعية من المبيدات المغشوشة بالبحيرة

نظم مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، لقاءًا لمسئولي الجمعيات الزراعية في مركز بدر بمحافظة البحيرة.



وجمع هذا اللقاء بين مجالس إدارات الجمعيات الزراعية وشركات المبيدات الزراعية بهدف توعية المشاركين حول خطر المبيدات المغشوشة التي تنتشر في الأسواق، بالإضافة تعزيز ودعم الجمعيات الزراعية من خلال توفير المبيدات والأسمدة الزراعية بأسعار مناسبة، بهدف دعم المزارعين لتحقيق أرباح مستدامة من خلال زيادة الإنتاجية، وتجنب شراء منتجات غير معروفة المصدر.

وأكد المشاركون خلال اللقاء الذي أقيم بمقر الإرشاد الزراعي بمركز بدر، على أهمية المتابعة المستمرة من قبل مشرفي مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري، على المحاصيل في الحقول الزراعية.

ويقوم مشروع" تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري"، بتوفير شركات المبيدات الشريكة مع المشروع بتوفير المبيدات والأسمدة للجمعيات الزراعية لضمان جودة المنتجات في إطار تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات الريفية.

شهد اللقاء تواجدًا فعّالًا من مسؤولي شركات المبيدات الزراعية وأعضاء الجمعيات الزراعية في نطاق مركز بدر، تم خلال النقاش استعراض أهمية استخدام المبيدات الزراعية بشكل صحيح منذ بداية موسم الزراعة وحتى فترة الحصاد.

وكما شهد اللقاء التركيز بشكل خاص على كيفية مواجهة الأمراض، وتحديدًا فيما يتعلق بمحصول الفراولة، الذي يحتاج إلى رعاية خاصة وحماية دقيقة لضمان جودة المحصول وصحة المزارعين والمستهلكين.