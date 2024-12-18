وزير الصحة: المنظومة الصحية حصلت على اهتمام كبير من القيادة السياسية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خطة تطوير المنظومة الصحية في مصر خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أنه سيركز على الملفات الرئيسية في القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى 2024، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية التي تسير عليها الدولة في هذا المجال.



وأوضح عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بثته قناة «إكسترا نيوز»، أن القطاع الصحي في مصر حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث يعتبر ملف التأمين الصحي مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.

وأضاف أن مصر تعتمد على منظومة تأمين صحي مستقرة منذ عام 1964، بالإضافة إلى منظومة جديدة انطلقت في عام 2018 وتعمل بنجاح حتى الآن.

وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية من خلال إنشاء عدد كبير من المستشفيات والعيادات في 22 محافظة، إلى جانب إدخال بعض المحافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى زيادة عدد المستفيدين من الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من 54 مليون شخص في عام 2014 إلى 70 مليونًا في عام 2024، مع زيادة التكلفة السنوية من 6.7 مليار جنيه إلى 51.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.