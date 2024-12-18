وزير الصحة: 240.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على التأمين الصحي في 10 أعوام

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الـ70 مليون مواطن المشتركين في منظومة التأمين الصحي يتمتعون بكافة العلاجات سواء الأمراض المزمنة أو الجراحات المختلفة والتحاليل وكافة الطوارئ التي يتعرض لها المواطن، موضحًا أن إجمالي حجم الإنفاقات التي حدثت بهيئة التأمين الصحي خلال الـ 10 سنوات تصل لـ240.5 مليار جنيه.

وشدد «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الدولة تستمر تحت منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومن المفترض أن تصل المنظومة الجديدة، متابعًا: "أول ما منظومة التأمين الصحي الشامل تدخل محافظة ينتقل كل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى منظومة التأمين الصحي".