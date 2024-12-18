أمل عمار تشارك في افتتاح البرنامج التدريبي الرابع لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم، فى افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلى الرابع الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة ، لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول" مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة" ، بحضور المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.. والقائم بأعمال مساعد وزير لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.



وألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من الانجازات حققتها وزارة العدل فى عهده، ومن قبله وزير العدل المستشار عمر مروان وخروج حزمة من التشريعات والقوانين تصب فى مصلحة المرأة وتاتى تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة للمراة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الأصعدة، فضلًا عن شغلها كافة المناصب فى الهيئات والجهات القضاية واعلى المناصب القيادية بها.



كما قدمت الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، قائلة:"تلك الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر ..ونالت المرأة فيها حظًا وفيرًا من التعيينات لتصل نسبة السيدات فيها الى حوالى 21.5% باجمالى 1289 عام 2024 .. ونتمنى أن يشهد عهدكم مزيد من التمكين وتولى المرأة المزيد من المناصب القيادية العليا".



وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لوجودها اليوم بعد تعيينها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة، مؤكدة فخرها بما حققته المرأة المصرية فى مجال القضاء حيث رسخت أقدامها بقوة فى كافة ميادين العمل القضائى.. فضلا عن تعيينها بالنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 .. ليصبح هذا العهد هو بحق العهد الذهبى للمرأة القاضية.. وليكون الاحتفال فى مارس القادم باليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة منذ نشأته عام 2000 شهادة لأول دفعة تعين من أول السلم القضائى فى النيابة العامة ومجلس الدولة المصرى..حلم تحقق بعد أكثر من سبعون عاما من النضال للحركة النسائية ..فخالص الشكر والتقدير الى رؤساء وأعضاء المجالس القضائية.. وخالص الشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .



كما ثمنت رئيسة المجلس هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية الهامة .. والتى تأتى ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة .. تلك القضية التى توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا ..مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستورىًا نصت عليه المادة "11" من الدستور بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.. والذى ترجم الى عدد من الاستراتيجيات الوطنية تعد خارطة طريق للدولة المصرية تلتزم به كافة مؤسساتها..ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .. و الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020.. والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان.. والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.



وأضافت أنه ولأولِ مرةٍ فى مصر.. يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف" والتى تعد مقر مـجـمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية فى مكانٍ واحدٍ وذلك تسهيلاً للإجراءاتِ المتبعة.

وأوضحت رئيسة المجلس أن تدريب اليوم يستهدف امداد عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة بأكبر قدر من المعلومات والبيانات حول أهم الخطوات الوطنية التى تمت فى ملف تمكين المرأة..وأهم الانجازات والمكتسبات التى حصلت عليها فى الفترة الأخيرة .

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالاعراب عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم نحو تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة الى أن تصل الى جميع مواقع صنع القرار ..وليستمر هذا المشهد الذى نفتخر به من تمكين للمرأة المصرية.

هذا وقد شهدت الفاعليات اهداء المستشار عبد الرازق شعيب درع هيئة قضايا الدولة الى المستشارة أمل عمار تقديرا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة ، كما أهدت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومى للمرأة الى المستشار عبد الرازق شعيب تقديرا لجهود الهيئة فى ملف تمكين المرأة ،

