وزيرا الشباب والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ الأنشطة الطلابية

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وتضمن البرتوكول تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل مراكز الشباب لتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب للعمل بالفترة الصباحية، واستمرار عمل مراكز الشباب مساءً.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن توجيهات القيادة السياسية هي المحرك الرئيسي وراء هذه الاتفاقيات، حيث تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور مراكز الشباب في تنمية مهارات النشء، والعمل على دمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب في سبيل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية وإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب بالمدارس.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب استكمالاً للدور الكبير الذى تقدمه وزارة التربية والتعليم لتوفر بيئة تعليمية مبتكرة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في عالم سريع التغير، مؤكداً أن الرياضة والتعليم هما ركيزتان أساسيتان لبناء شخصية قوية ومتكاملة للشباب المصري.

ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ويعكس التزامنا بتقديم أفضل الفرص للطلاب، ونهدف من خلال هذا البرتوكول لتنمية المهارات الشاملة للطلاب، حيث يجمع بين التعليم الأكاديمي والنشاط الرياضي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأنشطة الطلابية في مراكز الشباب ستتيح للطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والرياضية، مما يسهم في تكوين شخصياتهم، وتحقيق رؤية متكاملة لتطوير التعليم والرياضة، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث.

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ولفيف من قيادات الوزارتين.