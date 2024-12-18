غلق كلى لمطلع كوبرى الأميرية.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية.

وهذا الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الاتجاه القادم من محور ترعة الإسماعلية اتجاه أعلى كوبرى الأميرية، مع تحويل حركة المرور للقادم من محور ترعة الإسماعيلية فالاستكمال بالمحور مروراً بأسفل كوبرى الأميرية، فالدوران والعودة من المآوى الدورانى الكائن بجزيرة المنتصف، فالاستكمال إتجاه مطلع كوبرى الأميرية مرة أخرى اتجاه مناطق ميدان السواح.



على أن يتم تنفيذ الأعمال (ليلاً ونهاراً) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

