جوجل تدرس إتاحة ميزة جديدة لتمكين أيفون من التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي

تسعي شركة جوجل باهتمام كبير، والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتنوي التركيز على مستخدمي iOS، حيث تنوي جوجل إضافة بحث الذكاء الاصطناعي لـتطبيق Google على نظام التشغيل iOS في القريب العاجل الذى سيتيح مستخدمي ايفون ميزة حديثة.

وتظهر هذه الإضافة أثناء تصفح التطبيق، حيث تم رصد رمز قلم رصاص جديد في مربع البحث، و يؤدي الضغط عليه إلى فتح صفحة تحتوي على مربع نص وبعض الخيارات المتاحة ، فعندما تبدأ في الكتابة في مربع النص، ستري ظهور رمز الجوزاء، بجوار النص "إنشاء اقتراحات الذكاء الاصطناعي، وعند إدخال عدد من الكلمات، يبدأ مباشرا في إنشاء اقتراحات بناءا على استفسارك، كما يمكنك تحديد هذه الاقتراحات لتحسين بحثك، حيث تعمل بصورة أساسية كمرشحات.

ولا تزال هذه الميزة الحديثة في مرحلة التجربة ، لذا أمام Google بعض العمل قبل أن تصبح مسموحه للجميع ، ولكن بمجرد طرحه، ستوفر لك بعض الوقت.