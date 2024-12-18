محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر الأسر المتعففة من الغارمين والغارمات لدعمهم ماليًا

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من المسؤولين المعنيين بمقر العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة.

جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتخصيص الأولوية للقضايا التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وجرى خلال اللقاء حصر المشكلات والمطالب العامة للمواطنين بالقرى ووضع مقترحات لحلها، مع ضرورة تعزيز التواصل بين القيادة المختلفة لرفع المطالب والعمل على حلها.

كما تم الاتفاق على تخصيص حصة من السلع التموينية للمواطنين من فروع المصرية ماركت، والتوسع في طرح اللحوم المدعمة بأسعار مخفضة.

جرى أيضًا مناقشة تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي عبر قروض حسنة في القرى لتحسين دخل الأسر المنتجة، كما جرى طرح فكرة تخصيص يوم لـ"سوق القرية" لعرض وتسويق المنتجات المحلية.

فيما يتعلق بحصر الغرامات، جرى التنسيق مع رؤساء الوحدات الاجتماعية لتحديد الأسر المتعففة من الغارمين والغارمات وأسر المتفوقين علميًا الذين يعانون من ضائقة مادية، بهدف تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لهم.

كما جرى فتح باب الحوار للاستماع لمطالب رؤساء القرى، مع توجيه تعليمات لتنسيق مع وزارة الاتصالات لتشغيل وحدات العلاج عن بعد، واستغلال مبنى الإرشاد الزراعي كوحدة صحية لخدمة أهالي قرية جورمشين (7)، بالإضافة إلى ضم وحدة الإرشاد الزراعي لمبنى الوحدة البيطرية لحين إنشاء وحدة صحية جديدة.

في ختام الاجتماع، جرى الإعلان عن منح 5 رحلات عمرة لرؤساء القرى ورحلة لرؤساء المراكز عن طريق الاقتراع، فضلًا عن مكافأة مالية لجميع رؤساء القرى تقديرًا لجهودهم المستمرة في تحسين الخدمات.

محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المراكز وقيادات المحافظة (1)

محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المراكز وقيادات المحافظة (2)

محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المراكز وقيادات المحافظة (3)

محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المراكز وقيادات المحافظة (4)