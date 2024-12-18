محافظ الدقهلية يوجه بمراجعة نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع عاجل للوحدات المحلية للمراكز والمدن التي تنخفض فيها نسبة التنفيذ لهذه المشروعات عن 30٪ لمراجعة أسباب التأخير على أن يتم إزالة كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات بها.

وشدد على تسريع وتيرة العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية بالوحدات المحلية كل في نطاقه ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول مع الشركات القائمة بالعمل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ،واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة ،واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد ،والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنيين والقيادات الأمنية.

كما كلف محافظ الدقهلية اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة وبمتابعة محمد حمص بوضع الحلول الجذرية لكافة المشكلات التي تواجه منظومة النظافة بالوحدات المحلية سواء من حيث العمالة أو السائقين لتأدية مهامها على أكمل وجه واستشعار المواطنين للجهود المبذولة في هذا القطاع.

وكلف "مرزوق " المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بمراجعة كافة التراخيص الصادرة لمنافذ بيع الخضروات والفاكهة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة للوقوف على مدى جدواها ،والتأكد من وجود صاحب الترخيص بالمنفذ وعدم التصرف فيه للغير سواء بالايجار أو البيع وإلزام المنافذ بإنشاء منظومة شاشات لاتقل عن 40 بوصه يتم عرض الأسعار عليها بإشراف مديرية التموين ويتم عرض أرقام تليفونات التموين ومباحث التموين وغرفة عمليات المحافظة لسرعة التعامل مع أية مخالفات والتصدي لها،وتكليف الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري بدراسة تواجد شركة متخصصة تقوم لادارة مجزر ميت الكرما تنفيذا لتكليفات وزيرة التنمية المحلية.

وأكد "مرزوق" على سرعة الانتهاء من انشاء مخبز يخدم منطقة 15 مايو والشيخ زايد في مدينة جمصه بالتنسيق بين رئاسة المدينة ومديرية التموين ،كما أكد على دعم منظومة المواصلات الداخلية بمدينة جمصه وزيادة عدد المحطات الداخلية من خلال مدير عام المواقف ورئاسة مدينة جمصه،كما وجه بعمل دوريات للمرور علي رافد جمصه وطريق أجا المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية والزراعة واستصلاح الاراضي والري لضبط أية مخالفات بناء والتعامل معها على الفور.

وفي السياق نفسه وجه محافظ الدقهلية بدراسة الاحتياجات الفعلية لمدينة جمصه من صناديق القمامة وتوزيعها داخل المدينة لتحسين مستوى النظافة بها، ولرئيس مركز المنصورة برفع مستوى النظافة بالطريق بداية من طريق أجا وزراعته بالتعاون مع الري والزراعة.