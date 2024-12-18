الغرف التجارية: رئاسة مصر لغرفة "مجموعة D8" تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء

أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسلم مصر أمانة ورئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية النامية (D8)، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الغرف التجارية واتحادها العام في تنشيط التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.

وأوضح المكاوي أن مجموعة D8، التي تضم بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، تحسين أوضاعهم في الاقتصاد العالمي، خلق فرص جديدة للتجارة، وتعزيز مشاركتهم في القرارات الدولية، مع تحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوبها.

وأشار إلى أن رئاسة مصر لهذه الغرفة تتيح فرصًا لزيادة التعاون في مجالات متعددة تشمل الزراعة، الصناعات المعدنية، التكنولوجيا، النقل البحري، الطاقة، والسياحة. وستعمل الغرف التجارية بالدول الأعضاء على تعزيز التبادل التجاري، الاستثماري، والإنتاج المشترك للمنتجات ذات القيمة المضافة.

وأكد المكاوي أهمية التوصل لاتفاقيات بين دول المجموعة لتسهيل التعاون، ومنها إنشاء منطقة تجارة حرة بدون رسوم جمركية، توفير تمويل بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، منح تأشيرات مجانية لرجال الأعمال لتسهيل التنقل، وإتمام الصفقات التجارية بالعملات المحلية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية للانفتاح على الأسواق الدولية، دعم الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات.