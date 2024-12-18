رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يؤكد أن قوة مصر ضمانة لأمن ومقدرات شعبها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا، إلى أهمية وضع تصورات استباقية للتعامل مع الأزمات المحتملة التي قد تطرأ أو تتفاقم في الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي بثته قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أكد أن قوة مصر وقدرتها تضمن حماية أمن وسلامة مقدرات الشعب المصري، كما شدد على أن أولوية الدولة المصرية هي المواطن، مع التركيز على القضايا التي تمس حياته اليومية واهتماماته في المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات متسارعة تتطلب بناء سيناريوهات متعددة للتعامل معها، مضيفًا، أن مصر تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد مدبولي أهمية ملف السياحة في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وكشف عن اجتماعات متواصلة لوضع خطط تفصيلية لتطوير الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد من رأس الحكمة إلى السلوم بطول 260 كيلومترًا من الشواطئ.

وأوضح أن المنطقة قُسِّمت إلى ثلاثة قطاعات رئيسية بهدف استغلالها بشكل يعظم المردود السياحي، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.