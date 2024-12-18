رئيس الوزراء: الدولة تستهدف الوصول لـ42% طاقة جديدة ومتجددة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى اجتماعا مهما لمتابعة عملية طرح المشروع الخاص بجبل الزيت والطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الأمر، وسنعلن عن التفاصيل الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، وتعرضه قناة إكسترا نيوز، أن محطة أبيدوس 1 في كوم أمبو بأسوان بطاقة 500 ميجاوات، وهي طاقة جديدة ومتجددة باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليون دولار، والشركة القائمة على هذا المشروع ستعمل على إدخال 500 ميجا في شهري أبريل ومايو المقبل، واليوم حصلت الشركة على رخصة ذهبية لمشروع آخر 1 جيجا أو 1000 ميجا بطاقة جديدة ومتجددة، ومعها 600 ميجا بطاريات تخزين، كل ذلك من مستهدفات الدولة للوصول إلى 42% طاقة جديدة ومتجددة.