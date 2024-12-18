اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات مجلس اتحاد اليد

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد للدورة الانتخابية 2024-2028، والتي أقيمت الجمعة الماضي.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة اتحاد اليد عن انتخاب مجلس جاء تشكيله كما يلي:

خالد فتحي رئيس مجلس الإدارة

خالد ديوان نائب رئيس مجلس الإدارة

نبيل خشبة أمين الصندوق

الأعضاء:

عبير عقيل

عمرو فتحي

أحمد زقزوق

خالد صالح

عمرو العدل

محمد جمال هليل

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الإدارة الجديد مهام عمله الأسبوع المقبل عقب انتهاء إجراءات التسليم والتسلم في حضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة.