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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مسجل خطر يقتل زوجته عن طريق تعذيبها في بولاق أبو العلا

أرشيفية
أرشيفية
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أقدم مسجل خطر على قتل زوجته عن طريق تعذيبها بسبب خيانتها له بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

تلقى قسم شرطة بولاق بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد العقارات بالمنطقة، و بالانتقال عُثر على جثة الزوجة داخل الشقة مصابة بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسدها.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج، مسجل خطر في قضايا سابقة كان قد عاد مؤخرًا إلى منزله بعد فترة قضاها في إحدى مصحات علاج الإدمان وخلال تفحصه لهاتف زوجته، اكتشف وجود أرقام مجهولة متكررة بدون أسماء،  فقام بتكبيلها وضربها بعنف باستخدام عصا خشبية (شومة) في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة،والقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم.

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