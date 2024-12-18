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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثقافة بالإسماعيلية تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واحتفالا بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، أعد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق، ورشة حكي، تناولت خلالها

آمال عسران، مدير البيت، نشأته وتأثير البيئة المحيطة عليه، موضحة ارتباطه العميق بالحارة المصرية التي انعكست في العديد من أعماله الأدبية.

كما استعرضت خلال الورشة أبرز أعماله ومنها حكايات حارتنا وحضرة المحترم، وغيرها من الأعمال التي أسهمت في حصوله على جائزة نوبل في الأدب، ليصبح بذلك أول أديب عربي ينال هذا الشرف العالمي.

من ناحية أخرى، وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى، إدارة دكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، أقام بيت ثقافة التل الكبير، محاضرة بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع" تحدثت خلاله أميرة الجاويش، مدير الموقع، عن قيمة التسامح، موضحة تأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد ودورها في تعزيز التماسك المجتمعي.

فيما أقام فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، عددا من الورش الفنية منها تصميم لوحات معبرة عن مظاهر الحياة في الريف، وذلك بمكتبة علي الراعي بالرياح، بجانب ورشة تصميم لوحات مستوحاة من الطبيعة، نفذتها مكتبة القصاقين بالتعاون مع دار المصطفى للأطفال.

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