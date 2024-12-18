مدبولي: موقف مصر ثابت تجاه سوريا.. و ندعو للحفاظ على مؤسساتها من الانهيار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة تشهد مستجدات وأزمات ومتغيرات عديدة، مشددًا على استعداد مصر التام للتعامل مع هذه التحولات.

وشدد “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ثابت، وأن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة. وأكد أن هذه الثوابت تم وضعها منذ زمن طويل.

وأوضح مدبولي ضرورة أن تظل الدولة المصرية يقظة تجاه هذه التحولات، مع إعداد مجموعة من السيناريوهات لمواجهتها بفعالية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لردود الأفعال تجاه رؤية الدولة المصرية وتعاملها مع التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا.

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يتحدث عن هذه الثوابت بعدم تدخل مصر في الشأن الداخلي لأي دولة».

وأضاف مدبولي أن مصر لديها ثوابت تتمثل في الدعوة للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العربية، والحفاظ على كيانها ومؤسساتها من الانهيار، مشددًا على أنه من الصعوبة بمكان إعادة أي مؤسسة بعد انهيارها، مؤكدًا أن مصر دائمًا تبتغي حسن الجوار مع الدول والأشقاء في الدول العربية، متابعًا: «الرئيس السيسي أكد على هذه الثوابت للمواطن المصري».