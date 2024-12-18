الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.. منخفض جوي وأمطار على بعض المناطق

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات درجات الحرارة، على كافة انحاء الجمهورية خاصة بالقاهرة، والسواحل ومحافظات الصعيد، حيث تتراوح من 20 إلى 22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى في وقت الظهيرة ، أجواء ما بين مشمس وغائمة، ولا يوجد تغيرات حادة في درجات الحرارة، وأثناء وقت الليل يحدث انخفاض في درجات الحرارة.

ووجهت نصيحة للمواطنين ليلا، أنه يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لا الخفيفة ، مضيفة أن من يعود من عمله في فترات الليل المتأخر يرتدي جاكت.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الشبورة المائية هي ظاهرة متواجدة حاليا، أما عن سقوط الأمطار فهي تبدأ من اليوم تحديدا، بحدوث أمطار خفيفة ، على مناطق من محافظة مطروح في أوقات متفاوتة وتكون متوسطة على مناطق مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ".

وأشارت أيضا بتوقعات سقوط أمطار متوسطة الشدة اعتبارا من مساء غد يوم الخميس.

واليوم الأربعاء 18 ديسمبر2024 ، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا ، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.