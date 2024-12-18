الوادي الجديد تستقبل 3 صوامع جديدة.. قرار جمهوري يغير الخارطة الزراعية

ثمّن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة بمحافظة الوادي الجديد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

أعرب المحافظ عن خالص تقديره للقيادة السياسية ورؤيتها الطموحة والجادة للتوسع في المشروع القومي لصوامع الغلال، بما يعزز من قدرات الدولة التخزينية من الغلال لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد توسعًا ملحوظًا في إنتاجية محصول القمح والمساحة المنزرعة منه، موضحًا أنه جرى تخصيص الأراضي نواحي باريس وبلاط والفرافرة، بمساحة 2.38 فدان لكل قطعة أرض.