جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مُشترك مع جمعية بنك العطاء

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مُشترك مع جمعية بنك العطاء المصري الخيرية؛ بهدف توفير منح دراسية لطلاب المتفوقين، ودعم مشاريع التخرج المتميزة للطلاب.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والمهندس عبد الخالق السيد، منسق لجنة التطوير والتمويل جمعية بنك العطاء المصري.

في إطار جهود جامعة برج العرب التكنولوجية لتعزيز التعاون المجتمعي ودعم المبادرات الخيرية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية لشباب مصر، وقّعت الجامعة بروتوكول تعاون مع جمعية بنك العطاء المصري الخيرية.

يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات وتطوير برامج تدريبية متخصصة لدعم المهارات والتأهيل المهني للشباب، بما يسهم في تعزيز قدراتهم في سوق العمل، بالاضافة الي توفير منح دراسية لطلاب المتفوقين، ودعم مشاريع التخرج المتميزة للطلاب.

وأعرب الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشباب في مختلف المجالات.

وأضاف: “نحن في جامعة برج العرب التكنولوجية نسعى دائمًا لتوفير الفرص للشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل بقوة وثقة، وهذا البروتوكول يعزز من جهودنا في هذا الاتجاه.”

ومن جانبه، أشاد المهندس عبد الخالق السيد، منسق لجنة التطوير والتمويل جمعية بنك العطاء المصري، بأهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع والشباب، مشيرا على حرص سيادته على توفير كافة الإمكانيات لدعم هذا التعاون الناجح.

أفاد الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المجتمعية التي تتبناها الجامعة. وقال: “نحن نؤمن أن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل هي جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وهذا التعاون مع جمعية بنك العطاء المصري الخيرية هو تجسيد لدورنا الريادي في تقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة، وتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في بناء المجتمع.”

وأضاف الدكتور علاء عرفة، المنسق العام لهذا البروتوكول، أن التعاون مع جمعية بنك العطاء المصري الخيرية سيساهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لطلابها وللمجتمع ككل. وقال: “نحن في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة نسعى باستمرار لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وهذا البروتوكول سيوفر لنا فرصة لتطبيق أساليب تكنولوجية متقدمة في التدريب المهني، مما يعزز من فرص الشباب في التوظيف ويحقق التنمية المستدامة.”

شهد فاعليات توقيع البروتوكول، الأستاذ سالم فزاع، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد ترك، أستاذ مساعد ببرنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.