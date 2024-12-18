تدشين أول معمل افتراضي للطب الصيني بمصر والشرق الأوسط

افتتحت الجامعة المصرية الصينية، أول معمل افتراضي للطب الصيني بمصر والشرق الأوسط، ويأتي هذا المعمل نتيجة شراكة بين كلية جيانغسو للتكنولوجيا الصحية وكلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية، بحضور الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية والدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة والدكتور سامي عبد الصمد عميد كلية العلاج الطبيعي، السيد تشاو هيا رئيس كلية جيانغسو للتكنولوجيا الصحية والسيد كونج كينجوا رئيس قسم الطب الصيني التقليدي والغربي المتكامل في كلية جيانغسو الصحية المهنية.

وأكدت الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، أن المعمل هو قاعدة تدريب عن بعد بين الجامعة و أكاديمية جينغشي (الطب الصيني) وتهدف إلى تدريب الطلاب المصريين على الإمكانيات والتقنيات الخاصة بالطب الصيني كنوع من المحاكاة لتدريبهم بالصين، مشيرة إلى أن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية هي الكلية الوحيدة التي تدمج الأدوية الصينية التقليدية (TCM) في مناهج العلاج الطبيعي، و هيئة التدريس الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجميع أنحاء العالم التي تقوم بتدريس الطب الصيني التقليدي بالإضافة إلى العلاج الطبيعي.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة تتعاون مع عدد من الجامعات الصينية، على رأسها جامعة Hebei للطب الصيني، و جامعة Wenzhou الطبية ، وجامعة جياو تونغ شنغهاي، والاتحاد العالمي للطب الصيني، ويشمل التعاون تبادل الخبرات للطلاب عن طريق التدريب وورش العمل، فالكلية عضو في الاتحاد العالمي للطب الصيني.

وأضافت، أن جميع كليات الجامعة تنقل التجربة الصينية المصرية الناجحة، وذلك من خلال عقد شراكات دولية مع أفضل الجامعات الصينية في البحث العلمي والتي تسعي إلى الاستثمار البشري في مصر بالإضافة الي تحقيق التميز في مجال البحث العلمي وتعزيز مستوي الإبداع والابتكار والمشاريع المجتمعية وإيجاد خريج مواكب لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

بدوره، أوضح الدكتور سامي عبد الصمد عميد الكلية، أن إفتتاح هذا المعمل هو نتيجة جهد وعمل مستمر منذ ما يقرب من نصف عام وسيتم إعتباره منارة للطب الصيني التقليدي ليس فقط في مصر بل بالشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن الكلية تلتزم منذ نشأتها بإعداد خريج متميز من خلال تعليم متطور في مجال العلاج الطبيعي والطب الصيني ودعم البحث العلمي وتقديم خدمات مجتمعية في إطار من القيم والأخلاقيات.

شارك في الافتتاح نخبة من علماء القطاع الصحي المهتمين بمجال العلاج الطبيعي والطب الصيني التقليدي، وقد تم تخليد ذكرى هذا الافتتاح بتدشين لوحة تذكارية لهذا الحدث.

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