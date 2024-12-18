"حرز الله" يجري جولة تفقدية في سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة بالإسكندرية

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية؛ يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، جولة تفقدية فى سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة التابع لحى المنتزة ثان تحت رعاية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وذلك بالتعاون مع مديرية التموين و التجارة الداخلية وحى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى، حيث ألتقى بالتجار و المواطنين و أجرى جولة على جميع باكيات السوق حيث يتواجد إشراف على السوق من خلال فريد شوقى مدير ادارة تموين المنتزة المشرف على الناحية التموينية للسوق و متابعة الأسعار و نسب التخفيضات.

واستعرض مدير إدارة تموين المنتزة الأسعار المعروضة على السلع و تقديم تقرير فنى لوكيل الوزارة بالمتابعة، حيث ينميز السوق بتواجد جميع السلع الغذائية من الخضر و الفاكهة و اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة و البقالة و منتجات الألبان و البيض و الأسماك بجميع انواعها و مصنعات اللحوم و الأرز و المكرونات و السكر و الزوت و السمن و جميع ما يحتاجه البيت المصرى من السلع الغذائية الأساسية.

كما يتميز سوق اليوم الواحد بتقديم تخفيضات تصل إلى ٣٠ % عن مثيلتها فى المحلات و الأسواق، وتم إجراء حوارات مع التجار و البائعين و استمع إلى مقتراحتهم و أوصى بمواصلة تقديم التخفيضات ليستفيد بها المواطنين.

كما ألتقى مع المواطنين و أجرى استطلاع للراى حول أهمية السوق و مدى رضا المواطنين عن هذه الخدمة و مستوى الأسعار المقدمة.

و فى سياق متصل فاجأ وكيل الوزارة العديد من المخابز البلدية بالتفتيش و قام بإجراء وزن الخبز بكل مخبز و التأكد من المواصفات الفنية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.