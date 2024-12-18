"الجيزاوي" يُكرِّم القائمين على الهوية البصرية لمحافظة القليوبية ولجامعة بنها

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، القائمين على الهوية البصرية لمحافظة القليوبية ولجامعة بنها .

جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها ، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء فريق تنفيذ الهوية البصرية بكليتى الفنون التطبيقة وهندسة بنها

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل على تصميم وتنفيذ الهوية البصرية لمحافظة القليوبية وجامعة بنها ، مؤكدا أن الهوية البصرية للمحافظة تساهم في حدوث تطوير شامل في جميع أرجائها بما يتوافق مع مكانتها بحكم تاريخها الكبير وموقعها الجغرافي المتميز .

وأشار " الجيزاوي" إلى أن جامعة بنها أصبحت تعتمد الهوية البصرية في كل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بتنظيمها ، لافتا أن الهوية البصرية للجامعة ليست مجرد شكل جمالي فقط ، بل هي عنصر استراتيجي يعزز من قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها والازدهار في بيئة تعليمية تنافسية.