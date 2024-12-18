اليوم العالمي للغة العربية.. نجيب الريحاني ومحمد هنيدي الأبرز في تجسيد دور المعلم

يحتفي العالم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، نجحت السينما المصرية في تجسيد شخصية مدرس اللغة العربية في أعمال فنية مؤثرة حتى وقتنا هذا، لتصبح مميزة في كثير من الأزمان والأوقات.

نجيب الريحاني في فيلم "غزل البنات"

قدم الفنان الراحل نجيب الريحاني، دور "أستاذ حمام" في فيلم "غزل البنات" عام 1949، مع الفنانة ليلى مراد، الفنان يوسف وهبى والفنان أنور وجدي، من أشهر مشاهد هذا العمل في اللغة العربية، "فتملك الغيظ من الأسد وقال له يا أبلة" عبارة رددتها إحدى الطالبات والتي كانت من أشهر العبارات الكوميدية، خلال تدريبهم لهم على القراءة.

وكان هناك مشهد آخر جمع النجمين نجيب الريحاني، وسليمان نجيب، حينما تجادلا في «كان وأخواتها»، ليضيف الأخير كلمة «ما انحل» وأنها من ضمنت أخوات كان، ليرد عليه «الريحاني» معترضا على ذلك، حتى يتشاجرا بسبب كان وأخواتها.

عبدالمنعم إبراهيم أشهر مدرس لغة عربية في السينما المصرية

قدم الفنان عبد المنعم إبراهيم عدد من الأعمال الفنية وجسد خلالها شخصية "مدرس اللغة العربية" في فيلم "السفيرة عزيزة" "أستاذ حكم" حيث كان يتشاجر مع جزار باللغة العربية الفصحى، ويقول له "المعلم": "اتكلم بالعربي بقولك"، ليرد عليه "حكم" "وهل أكلم باللوندي؟!"، وقبل أن يقتله الجزار بالسكين، تدخل الشرطة على صراخاته: "النجدة.. الغوث" وتخلصه من يده.

"يالك من شنقيط"، أحد أشهر الإفيهات التي قالها عبد المنعم إبراهيم، في فيلم "إسماعيل يس في الأسطول"، عندما كان يقوم بدور مدرس لغة عربية أثناء شجاره مع الشاويش عطية، الشخصية الشهيرة التي قدمها الفنان رياض القصبجي.

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة الأشهر حديثا

قدم الفنان محمد هنيدي فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، فقدم خلال أدائه دور المدرس في «أبوالعلمين حمودة»، حينما كان يقوم بتعليم عدد من كبار السن في «محو الأمية»، ليردد في مشهد كوميدي عبارات وهو يقوم بإعلانهه نتيجتهم ودرجاتهم بشكل كوميدي قائلًا: «قولي كلمة تبدأ بحرف الـ e، ليردد الرجل إليسا.