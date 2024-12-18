سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 18-12-2024، وسط ترقب لقرار البنك الفيدرالى الأمريكي اليوم ، فيما سجل سعر الدولار نحو 50,76 جنيه للشراء، 50,86 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:



بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,74 جنيه للشراء، 50,84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:



سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,74 جنيه للشراء، 50,84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,76 جنيه للشراء، 50,86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,75 جنيه للشراء، 50,85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,75 جنيه للشراء، 50,85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,84 جنيه للشراء، 50,93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,73 جنيه للشراء، 50,83 جنيه للبيع.