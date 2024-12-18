معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل حول مهارات توثيق المعلومات البحثية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل "إعداد المقالة المرجعية: دليل عملي والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي" تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

واستهدفت الورشة والتي قامت بإعدادها الدكتورة هبه عصام الدين سلامة رئيس بحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التأكيد على أهمية المقالة المرجعية في تعزيز مهارات توثيق المعلومات وبناء الحجج البحثية، وإبراز أهمية المقالة المرجعية كمصدر للأفكار البحثية لمختف فئات الباحثين وتنفيذ أبحاث جيدة بناءًا على مراجعات شاملة للأدبيات، توضيح كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى وتحليل وتلخيص المراجع المناسبة بسرعة ودقة.

وتم استعراض العناصر التالية: مفهوم وأهمية المقالة المرجعية: حيث تعد المقالة المرجعية نص علمي يقدم نظرة عامة ومناقشة معلومات بحثية منشورة بالفعل عن موضوع معين، وعرض وجهات النظر المختلفة بشأنه، وعناصر المقالة المرجعية.

حيث تم استعراض لاحدي المقالات المرجعية التركيز علي أهم النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التطرق لكتابة المقالة وبصفة خاصة هيكل المقالة المرجعية والذي يجب أن يراعي فيه الاستشهاد بالمعلومات المنشورة في مجلات علمية رصينة ومراعاة الترتيب الزمني في عرضها وغيرها من النقاط الهامة، وتحديد الفجوات البحثية والاتجاهات البحثية المستقبلية.

وتم استعراض بعض استراتيجيات تحديد الفجوات البحثية في موضوع معين والتي تعد من الأمور الأساسية في كتابة المقالة المرجعية وكذلك كيفية استخلاص الاتجاهات البحثية المستقبلية حول موضوع المقالة، واستخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي: حيث تم عرض كيفية استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلي المصادر العلمية المطلوبة لإعداد المقالة المرجعية بسهولة ومجهود أقل

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