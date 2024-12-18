محافظة مطروح تحتفل بعيدها القومي وتحيي الذكرى الـ 109 لمعركة وادي ماجد

احتفلت محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، بالعيد القومي وإحياء الذكرى الـ ١٠٩ لانتصارات معركة وادي ماجد وانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام ١٩١٥م.



محافظ مطروح يستقبل المهنئين بعيد القومي

حيث استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد؛ القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة، ثم بدأت الاحتفالات من أمام ديوان عام محافظة مطروح بعزف لفرقة الموسيقى العسكرية بأنغام مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية، وتزينت المحافظة بالإعلام.

محافظ مطروح يوقد شعلة بدء الاحتفال

وقام محافظ مطروح بإيقاد الشعلة إيذانا ببدء الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية بعد استلامها من فرسان مطروح برئاسة الفارس رزق بوعبيد المعبد، مع اصطفاف للشباب من مديرية الشباب والرياضة وجامعة مطروح، وفرع المعهد التكنولوجي بمطروح، وطلاب المدارس رافعي الأعلام.

محافظ مطروح يكرم المتميزين من العاملين بالجهاز التنفيذى

عقب ذلك شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالية بالقاعة الكبرى ديوان عام المحافظة، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية، بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد هانى عامر المستشار العسكرى، وولفيف من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وكافة القيادات التنفيذية والشعبية والدينية من الأوقاف والأزهر والكنيسة ، تم خلالها عرض فيديو لأهم الجهود التنموية التى تمت بالمحافظة خلال 4 سنوات.



ونقل محافظ مطروح خلال كلمته تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لجميع أبناء مطروح حراس البوابة الغربية، بالعيد القومي للمحافظة وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، وتمثل ذكرى وطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا، مقدما التهنئة لجميع أبناء مطروح، بهذه المناسبة.



ثم قام محافظ مطروح خلال الاحتفالية بتكريم عدد من المتميزين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة. وخلال الاحتفالية أهدى اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة نسخة من كتاب الله؛ تقديرا لمجهوداته المستمرة لتنمية المحافظة.

وأشار محافظ مطروح أن الفعاليات مستمرة باحتفالية لجنة التراث غدًا الخميس بمكتبة مصر العامة، وافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة على مدار شهر ديسمبر.

محافظة مطروح تحتفل بعيدها القومي وتحيى الذكرى الـ ١٠٩ لمعركة وادي ماجد

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