ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس فلسطين يصل القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية

محمود عباس رئيس فلسطين
محمود عباس رئيس فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8  في نسختها الحادية عشرة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف القاهرة غداً الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

و تترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسي حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمود عباس القاهرة