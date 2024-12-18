قبل ترويجها.. ضبط "الطيب" بحوزته مخدر حشيش وآيس في الفيوم

ألقت مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظه الفيوم، اليوم الاربعاء، القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة، من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، باحدي الشوارع الجانبية بجوار المقابر، بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام مسجل خطر بحيازة كمية من المخدرات، والقيام بالترويج لها بإحدى الشوارع الجانبية بطريق المقابر بدائرة المركز ، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث القسم من القبض على المتهم «محمود . ح »وشهرته الطيب ، مقيم بقرية الكعابي ، وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش ومخكر الايس أثناء محاولته ترويجها ، ومبلغ مالى وهاتف محمول وتبين أنه له معلومات جنائيه، وسبق القبض عليه في قضايا جنائية أخرى «ترويج مخدرات وسرقة» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.