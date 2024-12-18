الجيش الروسي يسيطر على بلدتي "ستاري تيرني" و"ترودوفوي" في جمهورية دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجوما مضادا شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440عسكريا،ومركبتين، وعددا من المدافع".

وأضاف البيان: "وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت قرية ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 350 عسكريا ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة رادار مضادة للبطارية ءخ/شذر-50 ومخزن للذخيرة".

وأوضح البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجمومين مضادين شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 540 عسكريا،، ومركبتين، ومركبة قتال مشاة، وناقلة جنود مدرعة وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "كفيرتوس".

وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية في 139 منطقة".

ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخ من طراز "هيمارس" و43طائرة مسيرة أوكرانية".