الكونجرس يعتزم التصويت على تشريع يفرض قيودًا على الاستثمارات في الصين

أفاد مشرعون أمريكيون، اليوم الأربعاء بأن الكونجرس سيصوت الأيام المقبلة على فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الصين وذلك ضمن مشروع قانون لتمويل الحكومة.

وأوضح المشرعون الأمريكيون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن القانون يوسع القيود المفروضة أصلًا على الاستثمارات في الصين ويتضمن أحكامًا أخرى بشأن المخاوف المتعلقة بممارسات الصين بما في ذلك متطلبات دراسة المخاطر الأمنية الوطنية التي تشكلها أجهزة التوجيه الراوتر والمودم الاستهلاكية المصنوعة في الصين.

وفي السياق، تجري السلطات الأمريكية تحقيقًا فيما إذا كانت أجهزة الراوتر الصينية الخاصة بالإنترنت تي بي لينك قد استخدمت في هجمات إلكترونية تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي وتفكر في حظر هذه الأجهزة.