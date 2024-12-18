محافظ الأقصر يتفقد حمام السباحة الأولمبي قبل افتتاحه الشهر المقبل.. صور

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مقر حمام السباحة الأوليمبي وموقعه بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، لمتابعة اعمال تجهيزه تمهيداً لافتتاحه وتشغيله مطلع العام المقبل، بعد إسناد مهمة تشغيله وإدارته الي شركة إستادات للاستثمار الرياضي.

جولة حمام السباحة

وقام المحافظ بجولة في حمام السباحة الاوليمبي يرافقه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وعمار العماري ممثل شركة استادات بالأقصر، حيث تابع اعمال ملء حوض السباحة بالمياه كما تفقد غرفة التشغيل ووجه بالاهتمام بالمتابعة المستمرة للمعدات وإجراء الصيانة الدورية.

محافظ الأقصر يتفقد خطة تشغيل وإدارة حمام السباحة الأوليمبي

كما اطلع المحافظ علي خطة التشغيل والإدارة، وتفقد منطقة المحلات التجارية والكافتيريا والمدرجات موجهاً بعمل منطقة حماية حول حمام السباحة لتجنب اصابات الأعضاء المشتركين والسباحين.

جدير بالذكر، أن حمام السباحة الأوليمبي تتجاوز مساحته 7500 متر ويضم حمام سباحة أوليمبي لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية ومدرجات تتسع لما يزيد عن 2500 فرد وحمام سباحة للأطفال بالإضافة إلى قسم علاج طبيعي وغرف ملابس وغرف إدارية وقاعات مناسبات وكافتيريات ومطاعم ومحلات تجارية ودورات مياه، ويعد أول حمام سباحة أولمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد.

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