البنك المركزي يحقق 88.284 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية نوفمبر

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي ربح بقيمة 88.284 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ107.693 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وفقًا للبيانات الواردة في قائمة المركز المالي الصادرة حديثًا.

وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي لتسجل 143.192 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ162.413 مليار جنيه في أكتوبر. كما سجل رأسمال البنك المركزي 21.600 مليار جنيه، في حين بلغت الاحتياطيات نحو 403.335 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي إلى 6.249 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ6.213 تريليون جنيه في أكتوبر.

وبحسب التقرير، بلغت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية 26.210 مليار جنيه، بينما سجلت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة نحو 79.099 مليار جنيه.

أما أرصدة الذهب، فقد شهدت انخفاضًا لتسجل 533.767 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 545.310 مليار جنيه في أكتوبر.