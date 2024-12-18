مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

لقي أربعيني مصرعه، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية "موتسيكل "كان يستقلها، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا بحوالي 7 ك اتجاه القاهرة بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا بنطاق المحافظه ، ووفاة شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أربعيني نتيجه حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجه ناريه كان يقودها، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.