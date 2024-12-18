البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من طلبة مدرسة فيلوباتير في ميسيساجا كندا

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفدًا من طلاب مدرسة فيلوباتير بميسيساجا التابعة لإيبارشية ميسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، برفقة بعض من أعضاء هيئة التدريس، الذي حضروا إلى مصر للقيام ببعض الزيارات.

رحب بهم البابا متمنيًا لهم قضاء وقت مثمر في وطنهم مصر، ومحدثهم عن مصر وتميزها بعراقة تاريخها وتفرد موقعها الجغرافي وتاريخ الكنيسة القبطية وتأثيرها في العالم المسيحي بالتعليم اللاهوتي والرهبنة.

يذكر أن مدرسة فيلوباتير مؤسسة تعليمية رائدة أنشأها المجتمع القبطي في أمريكا الشمالية، وتحمل لقب أفضل مدرسة خاصة في مدينة ميسيساجا لخمس سنين على التوالي، وذلك نتيجة لحرصها على توفير مستوى احترافي في التعليم.