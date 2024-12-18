محافظ الأقصر يتابع أعمال تجهيز وحدات إسكان لتسليمها لمستحقيها منتصف 2025

أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، عن تسليم عدد من وحدات الإسكان بمدينة الطود لحاجزي هذه الوحدات خلال منتصف العام القادم، مشيراً إلي بدء تنفيذ أعمال استكمال هذه الوحدات بعد تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بالمحافظة، وتكليف شركة وادي النيل للمقاولات لتشطيب هذه الوحدات وانهاء العمل بها خلال شهر مايو المقبل، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها من الذين استوفوا الشروط واثبتوا جدية في سداد الأقساط الخاصة بهذه الوحدات.

جولة محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يعلن بدء العمل في 30 عمارة سكنية بوحدات الطود

وكشف المحافظ خلال جولته بمدينة الطود، للإعلان عن بدء العمل بعدد 30 عمارة سكنية، عن الجهود المبذولة لإنهاء أزمة إسكان الطود والاستجابة لمطالب المتضررين من حجز الوحدات، وعدم تمكنهم من استلامها منذ عام 2008، لافتاً إلى أنه سيتم بدء العمل في 13 عمارة واستكمال العمل تباعاً في بقية العمارات لتشطيب وتجهيز الوحدات السكنية لتسليمها لحاجزيها في أقرب وقت.

وشدد المحافظ خلال تفقده لمساكن الطود، علي ضرورة استكمال كافة أعمال المرافق بمنطقة الوحدات السكنية وتشجير المنطقة ورصف مدخلها وتطويرها لتكون منطقة مميزة، موجهاً بدراسة تقسيم الأراضي المحيطة بمنطقة الإسكان تمهيداً لطرحها للمواطنين واستغلالها في إقامة مناطق سكنية وتحقيق نهضة تنموية بالمنطقة.

كان محافظ الأقصر، قد زار منطقة إسكان الطود لأول مرة عقب توليه منصبه في شهر يوليو الماضي، حيث استمع إلى مطالب المتضررين من عدم استلام 600 وحدة سكنية، في عدد 30 عمارة بعد ان تقدموا للحصول على الوحدات وتم التعاقد معهم في عام 2008.

وبحث المحافظ، مع مسئولي الإسكان أسباب عدم تسليم الوحدات السكنية نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية، وأعلن عن تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بمحافظة الأقصر، والتنسيق مع شركة وادي النيل لاستكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية وتجهيزها لتسليمها للمواطنين، وهو ما تم بالفعل اليوم حيث تم استكمال الاعمال المتبقية في الوحدات السكنية بعد متابعة مستمرة من محافظ الأقصر لحل المشكلة، والعمل على تسليم الوحدات السكنية وإزالة آية معوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رافق المحافظ في جولته، كلاً علي صادق رئيس مدينة الطود، والمهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الاسكان بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني، وقيادات شركة وادي النيل للمقاولات.

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