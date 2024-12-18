الإعدام لعاطل والمشدد 10 سنوات لآخر في قتل شخص بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالإعدام ، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر لاتهامهما بقتل شخص بسبب خلافات بين الأخير والمتهم الأول في منطقة عين شمس.

وجاء في أمر إحالة المتهم م.م 28 سنة عاطل، و ت.م 26 سنة عاطل أنهما قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار إثر خلاف نشب بين الأخير والمتهم الأول أوغل صدره تجاهه فاستعان بالمتهم الثاني واتفقا على الخلاص منه قتلا وصمما على ذلك فأعدوا لغرضهم السلاح الناري.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ما إن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلق الأول صوبه عيارا ناريا أصابه وأسقطه ارضا غارقا في دمائه.

كما حاز واحرز المتهمين سلاحاً نارياً غير مششخن وطلقات تستخدم على السلاح أنف الوصف بدون ترخيص.

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط احدهم قتيل بدائرة القسم ، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ.

وباجراء التحريات تبين ان خلافا نشب بين احد المتهمين والمجني عليه ، فخطط الاول للانتقام من الاخير واستعان بصديق له وقتلا المجني عليه بطلقات نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.