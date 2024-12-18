علت صوتها عليه فخلص عليها.. المشدد 5 سنوات لعامل قتل زوجته بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل قتل زوجته بسبب رفع صوتها عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر إحالة المتهم ح.ج 35 سنة، عامل أنه ضرب عمدا المجنى عليها زوجته في منطقة المرج، إثر مشادة كلامية فيما بينهما بسبب علو صوتها عليه.

واضاف امر الاحالة ان المتهم علي اثر الخلاف بينه وبين زوجته استل سلاح ابيض مقص وطعنها في راسها به مما اسفر عن وفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من المستشفى العام باستقبالها سيدة مصابة بطعنة نافذة بالرأس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ

وبإجراء التحريات تبين أن وراء مقتل المجني عليها زوجها بسبب خلافات بينهما وايدت التحريات رواية الشهود.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.