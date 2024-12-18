المناوي: هيئة الرقابة النووية تلعب دورا محوريا في تحقيق الحلم النووي المصري

شاركت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس ادارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بإلقاء محاضرة عن البرنامج النووي المصري الفرص والتحديات وذلك في اطار برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (الدفعة الأولى)، والذي يضم عدد ٦٧ متدربة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومختلف المؤسسات التعليمية والتنفيذية، في تجربة فريدة هي الأولى من نوعها، وبحضور ومشاركة الأستاذ رامي عفيفي، كبير اخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة.



تأتي هذه المشاركة ضمن الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة في التعريف بدورها وأنشطتها التنظيمية والرقابية على كافة الأنشطة النووية والاشعاعية في جمهورية مصر العربية، لا سيما وأن قطاع المرأة يحظى بأهمية كبيرة في خطة تواصل الهيئة للعام الجاري، بالإضافة إلى أن المرأة من سفراء الهيئة فيما يخص التوعية بدورها وفقا لما تم الإعلان عنه بالمجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد خلال العام الجاري.