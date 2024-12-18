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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لجميع الصفوف بالوادي الجديد.. صور

جدول امتحانات الفصل
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالوادي الجديد
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اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى المدارس الفنية (تجاري، زراعي، صناعي)، ومدارس منظومة الفصل الواحد ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

 كما شملت الجداول امتحانات الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات، وكذلك مدارس التربية الخاصة والمهنية في جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل الاستعداد والجاهزية لاستقبال فترة الامتحانات، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب، كما شدد على ضرورة اتباع الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات وفقًا للقرارات واللوائح المعتمدة، مع اتخاذ جميع التدابير لضمان سرية الامتحانات. 

وأكد  الزملوط، أنه جرى مراعاة عدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الأخوة الأقباط في شهر يناير المقبل.

من جانبه، أوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (1)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (1)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (2)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (2)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (3)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (3)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (4)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (4)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (5)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (5)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (6)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (6)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (7)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (7)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (8)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد (8)
مدرسة مرحلة امتحان جدول تعليم