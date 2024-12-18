وزارة الشباب تواصل استعداداتها لانطلاق ماراثون زايد

واصلت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري استعداداتها لانطلاق النسخة التاسعة من الماراثون والتي تنطلق في الـ 27 من ديسمبر الجاري.

حيث قامت اللجنة العليا للماراثون بالتوجه إلى خط سير ومكان انطلاق ماراثون زايد الخيري "البرج الأيقوني" بالعاصمة الإدارية الجديدة وحتى خط النهاية والتي ستكون عند مسجد الفتاح العليم بوابه رقم "5"، وذلك للاطمئنان علي سير العمل وجاهزيته بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعته المستمرة قبل انطلاق الماراثون حيث لم يتبقي سوي أسبوع فقط على انطلاق النسخة التاسعة.

وجدد وزير الرياضة التأكيد والتركيز في العامل الأول على سلامة المتسابقين المشتركين بالماراثون خاصة وأن الماراثون دائما ما يشارك فيه الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات.

وتقام النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى "200" تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.