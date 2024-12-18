البرد قادم.. 72 ساعة ويبدأ فصل الشتاء

يتساءل المواطنون عن موعد بداية فصل الشتاء لعام 2024/2025، خاصة مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم السبت 21 ديسمبر 2024، أي بعد حوالي 10 أيام، وأشارت إلى أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارًا حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

فصول السنة حتى نهاية 2024:

بحسب الحسابات الفلكية، فإن فصل الخريف الذي بدأ الأحد 22 سبتمبر يستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة، بينما يبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة.

ظاهرة الانقلاب الشتوي:

يحدث الانقلاب الشتوي نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس بمقدار 23.5 درجة، وهذا الميل يؤدي إلى تبادل النصفين الشمالي والجنوبي للأرض في استقبال ضوء الشمس، مما ينتج عنه تغير الفصول الأربعة.

وفي يوم الانقلاب الشتوي، يكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس، مما يجعل النهار أقصر من 12 ساعة في المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، بينما يكون النهار أطول من 12 ساعة في المناطق الجنوبية، كما تشهد المناطق الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية ودائرة القطب الجنوبي ظاهرة "شمس منتصف الليل"، حيث لا تظهر الشمس فوق الأفق أو تبقى مرئية طوال اليوم، في تأكيد علمي على كروية الأرض.

النهار في أقصر حالاته:

في يوم الانقلاب الشتوي، تشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وتتحرك في قوس منخفض في السماء، ما يجعل ظلال الأشياء الأطول خلال السنة، وبعد هذا اليوم، تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا حتى تتساوى مع ساعات الليل عند حدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2025.

الشتاء على الأبواب:

ومع اقتراب فصل الشتاء رسميًا، يترقب محبو الأجواء الباردة قدوم هذا الفصل الذي يجلب معه ظواهر جوية مميزة وأجواءً شتوية خاصة.